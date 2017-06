Delft opgepast: rondspringende robots op de Markt

DELFT - Inwoners van Delft kunnen woensdag een heuse robotinvasie in hun stad verwachten. Op de Markt van Delft wordt de jaarlijkse Ontwerpwedstrijd gehouden. Honderden studenten van de TU Delft strijden daar om de titel 'beste robohopper'. Enige voorwaarde? De robots moeten kunnen springen.

Meer dan 70 teams doen mee aan de wedstrijd die in het leven is geroepen voor eerstejaars bachelor-studenten Werktuigbouwkunde. De ontwerpwedstrijd hoort bij het reguliere lesprogramma en is bedoeld als een oefening in samenwerken en ontwerpen. Zo moesten studenten in eerdere jaren al eens een robokelner, penaltyschietmachine of mechanische honkbalwerper maken.Maar dit keer gaat het dus om springende schepsels. Een geslaagde robohopper moet na een sprong tot stilstand komen zonder te vallen én klaar staan om verder te springen. De robot moet in een verhuisdoos passen en vanuit de doos binnen 10 minuten kunnen springen.De robots worden getest op verschillende elementen. Zo wordt gekeken welke robot het verste kan springen zonder te vallen of welke het snelste kan springen op een rechte baan.De robotgekte begon om 09.00 uur en eindigd om 15.30 uur met de prijsuitreiking door Marja van Bijsterveldt, de burgemeester van Delft. Het is de eerste keer dat de Ontwerpwedstrijd plaatsvindt buiten de campus.