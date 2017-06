Huizen Den Haag weer duurder

DEN HAAG - De prijzen op de huizenmarkt blijven stijgen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren woningen gemiddeld 7,8 procent duurder dan in mei vorig jaar. In Zuid-Holland Noord zijn huizen gemiddeld iets goedkoper dan het landelijk gemiddelde. Alleen in Den Haag liggen de prijzen er boven.

De prijzen van koopwoningen in Den Haag zijn weer bijna terug op het niveau van 2008. In dat jaar bereikte de huizenprijs het hoogste niveau, daarna sloeg de crisis toe en stortte de woningmarkt in. Inmiddels zitten de huizenprijzen weer in de lift. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld bijna 18 procent duurder geworden.Ook de woningverkoop is vorige maand stevig toegenomen, bleek eerder deze week al. Het Kadaster registreerde in mei 19.990 transacties. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder en bijna een vijfde meer dan in april, toen de woningverkoop even een dip vertoonde.