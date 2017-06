Fonkelnieuwe pakken voor brandweerlieden Haaglanden

DEN HAAG - Vanaf woensdag zijn alle brandweerlieden van de regio Haaglanden voorzien van een nieuw uitrukpak. De nieuwe werkkleding is geelbruin van kleur, waardoor eventuele viezigheid sneller zichtbaar is. Hiermee probeert de Brandweer Haaglanden meer aandacht te vestigen op de hygiëne van haar werknemers.

Werkkleding is voor elke beroepsgroep belangrijk, maar voor de brandweer misschien wel essentieel. 'De werkkleding vormt onze eerste veiligheid', vertelt Judith Kessels van de Brandweer Haaglanden.De oude zwart donkerblauwe pakken zijn inmiddels negen jaar oud en daardoor nodig toe aan vervanging. De brandweermannen uit Haaglanden dachten actief mee over het ontwerp van de nieuwe werkkleding. Kessels: 'Een werkgroep met daarin zowel beroepsmatige -als vrijwillige brandweerlieden hebben wensen en eisen opgesteld waar de nieuwe pakken aan moesten voldoen.'De nieuwe geelbruine pakken hebben minder zakken en klitteband, waardoor er minder viezigheid op de pakken achterblijft. 'Het inademen van roetdeeltjes op de pakken kan behoorlijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daar worden we ons steeds beter bewust van', vertelt Kessels.Het brandweerkorps Haaglanden telt ongeveer 800 personen. Iedere werknemer ontvangt twee pakken, waardoor er in totaal ruim 1500 pakken werden besteld. Een dure onderneming dus, maar volgens Kessels 'volledig binnen de begroting.'De officiële presentatie van de nieuwe pakken vindt woensdagmiddag plaats, maar brandweerlieden werden er 's ochtends door onze collega's van Regio 15 al in gespot.