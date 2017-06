Voorarrest verdachten liquidatie in Leiden opnieuw verlengd

Zeynel Er werd doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden (Foto: AS Media)

DEN HAAG - Twee mannen die worden verdacht van de moord op Leidenaar Zeynel Er blijven langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De 24-jarige Leon N. en de 36-jarige Mohamed H. worden ervan verdacht het slachtoffer op 14 juni vorig jaar te hebben doodgeschoten op de Rooseveltstraat in Leiden.

Er werd onder vuur genomen door twee mannen met bivakmutsen op. Hij overleed twee dagen later aan zijn verwondingen . Het was niet de eerste moordaanslag op zijn leven. In totaal werden vier verdachten opgepakt voor de moord. Twee van hen zitten dus nog steeds vast.Over de aanleiding voor de moord is nog altijd niets bekend . Er is geen connectie tussen het slachtoffer en de verdachten. Volgens de rechtbank is er nog wel steeds voldoende reden om het tweetal vast te houden.