Overvallers vluchten na dreigement medewerker avondwinkel: 'Ik pak wapen'

VOORBURG - De overval die dinsdagavond werd gepleegd op een avondwinkel in de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg mislukte, omdat een medewerker dreigde een wapen te pakken. Dat laat de politie weten.

De drie overvallers kwamen de winkel om 22.50 uur binnen. Ze bedreigden een medewerker met een wapen. Een medewerker die zich achter in de winkel bevond, zag dat er in de winkel een opstootje was. Toen hij naar voren liep, werd ook hij bedreigd. Maar toen er geroepen werd dat de medewerker een wapen ging pakken, renden de drie de winkel uit.De verdachten vluchtten op de fiets richting de Spinozalaan. Agenten zochten met behulp van een politiehelikopter naar de overvallers, maar ze vonden hen niet meer.Een verdachte wordt tussen de 15 en 17 jaar oud geschat. Hij is getint, droeg een zwarte broek en een zwarte jas met capuchon. Onder die capuchon droeg hij een donkere baseballcap.De twee andere overvallers worden tussen de 15 en 20 jaar oud geschat. Ook een van hen is getint. Hij droeg donkere kleding en had ook een capuchon over zijn hoofd. De derde verdachte droeg een grijze broek, een grijze jas met capuchon en een bontkraag, een zwarte bivakmuts en donkere schoenen.