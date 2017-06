Goudse supermarktovervaller blijft langer vastzitten

De Lidl aan de Westerkade in Gouda waar de man op 10 maart toesloeg (Foto: AS Media)

GOUDA - De man die twee supermarkten in Gouda zou hebben overvallen blijft langer vastzitten, in afwachting van zijn rechtszaak. De 34-jarige Gouwenaar werd op 13 maart opgepakt.

De verdachte overviel op 9 maart de Plus in Gouda Noord. Hij bedreigde het personeel met een mes en wist geld mee te krijgen. Een dag later deed hij hetzelfde bij de Lidl aan de Westerkade. Daar maakte de man geen buit. Buiten de winkel probeerde hij vervolgens een vrouw van haar handtas te beroven, maar dat mislukte ook.



De rechtbank ziet geen reden om de man vrij te laten in afwachting van de behandeling van zijn zaak, daarom is het voorarrest verlengd.