Regio snoeit tegen kanker: Taxus voor Hoop

REGIO - Gemeenten in de regio roepen inwoners met een Taxushaag, een heg met naalden en rode besjes, op die te snoeien. De jonge groene takjes van de haag bevatten namelijk baccatine, een belangrijke grondstof voor chemotherapie.

Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Nieuwekerk aan den IJssel, Bodegraven, Delft, Den Haag, Boskoop, Gouda, Wateringen en Waddinxveen. Het is slechts een greep uit de gemeenten die meedoen met de inzamelactie 'Taxus voor Hoop'.Om het snoeisel van de haag te gebruiken om kanker te kunnen bestrijden hebben veel gemeenten van 15 juni tot 31 augustus een inzamelpunt geopend. Veel mensen hebben de haag in hun tuin staan en tussen juni en september is de concentratie baccatine het hoogste. Eén kubieke meter meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapiebehandeling.Niet alles van de haag is bruikbaar, alleen de jonge, groene scheuten kunnen gebruikt worden in de medicatie. Voor iedere ingezamelde kuub taxussnoeisel doneren sommige gemeenten zoals die van Waddinxveen nog een extra dertig euro aan KWF Kankerbestrijding.Zie hier waar jij jouw Taxussnoeisel kunt doneren.