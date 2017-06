VVD blijft aandacht vragen voor dronkaards in Haags park

DEN HAAG - De VVD en de Groep van der Helm blijven zich storen aan de dronkenlappen op het De Savornin Lohmanplein in Den Haag. 'Helaas houdt de overlast van de dronkenlappen nog steeds aan. Het is zo’n mooi en groen plein en daarom zo zonde dat dit plein wordt overgenomen door deze beschonken types. Wat ons betreft moet dit echt snel afgelopen zijn,' aldus de partijen.

Zij vroegen in het verleden al twee keer aandacht voor de situatie op het plein. Eigenlijk zouden ze het liefst een alcoholverbod willen. Maar toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen vond dat niet nodig. Hij melde vorig jaar dat de overlast bekend is bij het college . ‘De situatie van de overlastgevers in het groenpark en het winkelcentrum wordt dagelijks door de politie meegenomen in de surveillance’, stelde hij.Raadslid Chris van der Helm gaat donderdag namens beide partijen tijdens een commissievergadering proberen om de nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, tot actie te bewegen. Hij wijst erop dat de 'dronkaards' niet alleen alcohol gebruiken, maar ook 'wildplassen in de struiken, enorme rommel achterlaten en de omwonenden een onveilig gevoel geven'.Ook gaat hij opnieuw pleiten voor een alcoholverbod omdat agenten en handhavers nu moeilijk kunnen optreden. Want de groep kan pas worden weggestuurd of beboet als er overlast heeft plaatsgevonden.Bovendien wil hij dat er groen wordt gesnoeid, zodat het parkje open en overzichtelijk blijft. Het raadslid: 'Dit geeft niet alleen een veiliger gevoel voor mensen die er doorheen wandelen, het zorgt er ook voor dat het minder aantrekkelijk wordt voor eventueel toekomstig gespuis of ander soort unheimisch gedrag.'