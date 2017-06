Rode Kruis zoekt EHBO-helden voor recordpoging

DEN HAAG - Lijkt het jou leuk om een wereldrecord te verbreken? Dat kan! Het Rode Kruis gaat proberen het wereldrecord 'grootste EHBO-les' te verbreken. Hiervoor zijn ze op zoek naar minimaal 2500 EHBO-helden die naast het verbreken van het wereldrecord ook graag wat op willen steken van een aantal simpele EHBO-stappen.

Tijdens de wereldrecordpoging leer je onder andere wat je moet doen bij een bloeding. Hoe je iemand helpt die zich verslikt, en wat je moet doen bij bewusteloosheid. 'Ons doel is eigenlijk om EHBO een vast onderdeel te maken van het lesprogramma op de basisschool' zegt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. 'Helaas zijn er nog te weinig mensen in Nederland die een EHBO-cursus hebben gevolgd'. Daarom is het Rode Kruis op zoek naar jou!De recordpoging vindt plaats op zaterdag 9 september van 14:00 - 17:00 uur op de Dam in Amsterdam. Je moet je wel vooraf even aanmelden, dat kan hier . Je kan al meedoen aan de recordpoging vanaf 12 jaar. Maar ben je onder de 18 jaar dan moet je wel begeleid worden door een ouder. Wil je meer informatie? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl