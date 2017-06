'Personeelstekort strandtenten ondanks werkzoekenden? Hoe kan dat?'

DEN HAAG - Het nijpende tekort aan personeel dat strandtenthouders hebben, zorgt voor vraagtekens bij de Haagse VVD-fractie. De partij wil woensdagavond van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het zo kan zijn dat er ruim 5000 werkzoekende jongeren zijn in Den Haag en strandtenthouders toch moeten sleuren en trekken om aan personeel te komen.

Lindsey Ludovici luidde dinsdag de noodklok namens de strandtenthouders op Scheveningen. Volgens de eigenaresse van The Blue Lagoon pampert de overheid te veel. Volgens haar willen veel mensen wel komen werken, maar dan zwart. Wie wit werkt, houdt volgens haar maar honderd euro meer over dan een uitkering. Ze riep namens de strandtenteigenaren de gemeente Den Haag op om 'een blik jeugdwerklozen open te trekken'.De VVD wil van het college weten hoe de hoogte van een uitkering voor jongeren zich verhoudt met het bedrag dat zij verdienen als zij op het strand gaan werken.Jongeren tussen 18 en 27 jaar die een uitkering aanvragen, moeten verplicht vier weken lang naar werk of scholing zoeken voordat ze hiervoor in aanmerking komen.De VVD wil weten hoe de gemeente controleert of mensen serieus op zoek zijn gegaan naar werk en wat de consequenties zijn als iemand zich te weinig hiervoor heeft ingespannen.