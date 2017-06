Het cultuurcomplex in vier stellingen: 'Goed dat we kosten beheersen'

DEN HAAG - De bouw van het cultuurcomplex op het Haagse Spuiplein begint woensdagmiddag met een feestje. Burgemeester Krikke en wethouder Joris Wijsmuller (HSP), de directeuren van de culturele instellingen en de projectontwikkelaar onthullen een groot aanzicht van het Onderwijs- en Cultuurcentrum. Ook zijn er optredens van het Residentie Orkest en de Dutch Don't Dance Division.

Het cultuurcomplex wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum. De laatste organisatie is verantwoordelijk voor de programmering. In het Onderwijs- en Cultuurcentrum komen concertzalen, oefenruimtes, leslokalen en een stadskantine. In 2020 moet de bouw klaar zijn.Het project is politiek omstreden. Het ontwerp 'Spuiforum' dat de raad de vorige collegeperiode had goedgekeurd, belandde na de verkiezingen in 2014 in de prullenbak. Het nieuwe college maakte onder aanvoering van wethouder Wijsmuller een nieuw ontwerp dat nu dus gebouwd gaat worden Het nieuwe gebouw lijkt een voldongen feit te worden maar de kritiek is niet verstomd. Daarom twee stellingen waar een politieke voor- en tegenstander zich over buigen, Peter Bos van de Haagse Stadspartij en Aisha Akhiat van de SP.: 'Eens. Het Spuiforum was het verkeerde gebouw op de verkeerde plaats. Het was lelijk, het paste niet in de omgeving en het was heel hoog. Dit nieuwe gebouw is met 35 meter veel lager, het past goed in de omgeving en het ontwerp is heel mooi.': 'De kosten voor beide ontwerpen zijn even hoog, dat voorop gesteld. Het eerste ontwerp was inderdaad spuuglelijk met die koepel erboven op, maar dit cultuurcomplex is net een blokkendoos. Ik vind niet dat dit veel beter is.': 'Nee, dat gaat niet gebeuren, het blijft binnen het budget. We hebben hele goede contracten afgesloten met de bouwer en het project wordt zelfs vier miljoen goedkoper dan het vorige Spuiforum. Ook in de toekomst maak ik mij geen zorgen want de financiële risico's liggen bij de bouwer en niet bij de gemeente. Het is dus goed dat wij de kosten op deze manier beheersen.': 'Ik weet 90 procent zeker dat het project duurder wordt dan 177 miljoen euro. Het is alleen de vraag of de overschrijding zich uit in de kosten of dat ze gaan sjoemelen zodat het ontwerp goedkoper wordt. De risico's zijn gewoon heel groot.'