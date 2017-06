Basisscholen stellen politiek ultimatum

REGIO - Politieke partijen moeten uiterlijk vrijdag laten weten of ze de komende kabinetsperiode structureel geld overhebben voor het basisonderwijs. Ook moeten de partijen die écht geld willen investeren in het primair onderwijs, garanderen dat dit standpunt terechtkomt in het regeerakkoord. Dat schrijft het PO-front in een brief aan alle Tweede Kamerfracties. In het PO-front werken leraren (PO in Actie), vakbond (AOb), en werkgevers (de PO--raad) samen.





Volgens de actiegroep verdienen basisschoolleraren 20 procent minder dan hun collega's in het voortgezet onderwijs. De actie, om de werkdruk op basisscholen te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan, wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 265.000 keer ondertekend. De boze docenten bieden de honderdduizenden handtekeningen dinsdag aan premier Rutte aan.



De organisaties eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Als de politiek dat niet doet, dan volgen er acties. De eerste actie is volgende week dinsdag. Basisscholen beginnen dan één uur later. Docenten geven het eerste uur geen les, maar voeren andere taken uit. Veel basisscholen doen mee aan deze actie.