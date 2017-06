Lokfiets brengt politie naar acht gestolen fietsen in Wateringen

WATERINGEN - De Politie Rotterdam belandde bij het traceren van een gestolen lokfiets in een bedrijfspand in Wateringen. Daar troffen ze acht andere fietsen aan, die waarschijnlijk ook niet legaal verkregen zijn.

De fietsen, waaronder de lokfiets, stonden in een bestelbus in het pand. Alle fietsen zijn in zeer goede staat en de politie is nu op zoek naar de eigenaren van de tweewielers.'Het zijn fietsen van verschillende merken. Is uw fiets gestolen en herkent u één van deze fietsen? Neem alstublieft contact met ons op via 0900-8844 of één van onze social media kanalen', meldt de politie via Instagram.