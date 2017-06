Coalitie verdeeld over Leidse ijsbaan

LEIDEN - De schaatserssporters willen dat Leiden de nieuwe 250-meterbaan zelf gaat betalen. Dit zei Jeroen Straathof, oud-olympiër en woordvoerder namens de Leidse ijsverenigingen, dinsdagavond tijdens een inspreekavond in de gemeenteraad. Hierbij kreeg hij bijval van de schaatsverenigingen uit de regio.

In het huidige plan moeten de regiogemeenten 40% van de 250-meterschaatsbaan betalen. Dit is een jaarlijkse bijdrage van 167.000 euro.De schaatsers willen dit voorstel van tafel gaat. Als het aan hen ligt moet Leiden garant staan voor de 250-meterbaan en de regio in voor extra geld voor een 333-metervariant. Dit zou aantrekkelijker zijn, omdat uit de regiogemeenten vooral langebaanschaatsers komen.De Leidse coalitiepartijen zijn nog verdeelt over de financiering van de schaatshal. De VVD ziet niets in het plan van de schaatsverenigingen. Duo-raadslid Maarten Dirkse staat erop dat de regio meebetaalt aan de 250-metervariant. 'Als het niet lukt dan gaat de ijshal wat betreft de VVD niet door', zei hij na afloop van de inspraakavond.Daar denkt de PvdA heel ander over. PvdA'er Martijn Otten zei hierover: 'Op het moment dat de regio niet mee zou betalen, wat ik gek zou vinden omdat daar veel bereidheid is, dan moeten we als Leiden toch kijken of we zelf die 250-meter variant kunnen betalen.' Ook sluit de PvdA een 333-meterbaan niet uit.De SP ziet wel iets in een 333-metervariant, maar wil niet garant staan voor de 250-meterbaan. 'Wat we er nu voor uittrekken staat vast', vertelt fractievoorzitter Julian van der Kraats. D66 wil eerst wachten om een reactie uit de regio. Volgens Bart Borst heeft het geen zin om op de zaken vooruit te lopen: 'We bespreken het voorstel dat er nu ligt.'Donderdag spreek de gemeenteraad verder over de ijshal. Ook het nieuw te bouwen zwembad en de topsporthal staan op de agenda. Dat het zwembad er gaat komen is zo goed als zeker, maar over de nieuwe hal voor ZZ Leiden zal nog wel even gesproken worden. Ook daar zijn nog verschillende varianten mogelijk. De basketballers willen en hal met minimaal 3000 zitplaatsen, maar daar is geen geld voor. In het huidige plan krijgt ZZ Leiden maximaal 2000 stoeltjes.