Schizofrene Amalia-aanbidder laat zichzelf behandelen

Koning Willem-Alexander met Amalia | Foto: ANP

WASSENAAR - De 35-jarige man uit Lelystad die op Nieuwjaarsdag bij villa Eikenhorst in Wassenaar verscheen om koning Willem-Alexander de hand te vragen van prinses Amalia, wordt niet verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek. Het OM had hier wel om gevraagd, omdat de man ontoerekeningsvatbaar zou zijn.





Volgens zijn advocaat Niels Dorrestein wil de verdachte zich echter vrijwillig laten

behandelen. Hij heeft zich al gemeld bij een kliniek, meldde Dorrestein woensdag.



Blik bier delen met koning





De man verscheen 1 januari met een blik bier in zijn hand bij het hek van de koninklijke woning. Hij vertelde de aanwezige marechaussees dat hij het blikje met Willem-Alexander wilde delen en dat hij



Het OM vond dat de man de marechaussees die bij villa Eikenhorst de wacht hielden ook bedreigd had door hen te zeggen dat ze hem moesten fouilleren omdat hij een bomgordel en vuurwapen zou kunnen dragen. Maar dit vindt de rechter geen bedreiging.



