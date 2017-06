Nuon Solar Team op weg naar wereldrecord, ondanks 'paar tegenvallers'

'We hebben een paar meevallers en een paar tegenvallers gehad, die heffen elkaar op. Het weer zit honderd procent mee, maar daar staat tegenover dat we iets meer energie verbruiken dan verwacht. En we hebben een versleten band moeten vervangen', vertelt een woordvoerster van het studententeam.Het Delftse studententeam racet sinds zonsopgang met hun zonneracewagen 'Nuna' op de testbaan van de RDW in Lelystad. Het doel is om binnen twaalf uur 750 kilometer af te leggen. Naar verwachting halen de studenten om 17.19 uur het record binnen.De race is gelijk de eerste serieuze praktijktest voor het nieuwe team van studenten, dat in oktober wereldkampioen hoopt te worden in Australië.Ook de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zitten niet stil. Zij presenteren later op de dag hun nieuwe door de zon aangedreven gezinsauto. Daarmee verdedigt het Eindhovense team zijn wereldtitel in de categorie gezinsauto's.De World Solar Challenge in Australië is een prestigieuze wedstrijd met zonneauto's. De deelnemers moeten ongeveer 3000 kilometer door de Australische woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. De wedstrijd duurt een week.