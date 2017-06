Raamweg-Koningskade weer open, beerput ook: 'Je vergaat van de stank'

De Raamweg in Den Haag is sinds zaterdag weer open voor verkeer. | Foto Omroep

DEN HAAG - 'Het is niet te doen', zegt Michael Mantz. Zijn kantoor zit aan de Raamweg in Den Haag. De Raamweg-Koningskade lag enige tijd op de schop waarbij ook het riool is open gehaald. Inmiddels is de weg weer bereikbaar maar de geur is erger dan ooit.

'Ik hoorde dat mensen al hebben geklaagd bij hun huisbaas, maar die kunnen er waanschijnlijk weinig mee', zegt Mantz. 'De weg ligt er mooi bij maar als je er alleen al langs rijdt verga je van de stank'.



Waar de stank precies vandaan komt is niet duidelijk, vooralsnog dus even met een dichte neus langs de Raamweg-Koningskade. Vanaf 24 juni tot 1 september beginnen de werkzaamheden op de Wassenaarseweg en Oostduinlaan, hopelijk zit daar geen geurtje aan.