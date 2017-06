Bouw van cultuurcomplex in Den Haag officieel van start

Feestelijke opening van de bouw van het cultuurpaleis Den Haag (Foto: Omroep West) Foto: Patrick Fransen Architectuurstudio HH en Jo Coenen Archictects & Urbanists

DEN HAAG - Het is nu echt zover: de bouw van het cultuurcomplex op het Haagse Spuiplein is woensdagmiddag met een feestje begonnen. Wethouder Joris Wijsmuller (Cultuur), die in de aanloop naar de bouw nog een motie van wantrouwen overleefde in de gemeenteraad, verrichtte de opening. Dat deed hij samen met burgemeester Pauline Krikke, de directeuren van de culturele instellingen en de projectontwikkelaar.





Het heeft



Het gebouw wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum, verantwoordelijk voor de programmering. In het Onderwijs- en Cultuurcentrum komen concertzalen, oefenruimtes, leslokalen en een stadskantine.







Door: Redactie Correctie melden