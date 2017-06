Dood Haagse Vera Mol (17) was schuld van bungeejumpbedrijf

DEN HAAG - De Spaanse rechtbank heeft in hoger beroep besloten dat de twee organisatoren van het bungeejumpbedrijf in Spanje, die de 17-jarige Vera Mol in 2015 het leven kostte, schuldig zijn aan doodslag. Dat meldt de Spaanse nieuwssite El Diario Montañés woensdag.

De 17-jarige maakte in de zomer van 2015 een sprong van een brug in het noorden van Spanje terwijl haar touw nog niet vast zat. De organisatoren wacht een celstraf van één tot vier jaar.Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs van grove nalatigheid in het gedrag van de organisatoren, zo meldt de website. De twee zouden Vera Bos niet om een identiteitsbewijs hebben gevraagd om haar leeftijd te controleren en is er vooraf geen toestemming van haar vader of moeder gevraagd.Ook had de organisatie geen vergunning voor de plek waar Vera Bos de fatale sprong maakte. Daarnaast waren de organisatoren niet taalvaardig genoeg om de Nederlandse juist te informeren of te waarschuwen bij problemen. Waardoor veel te makkelijk ongelukken zouden kunnen ontstaan.Ook de veiligheidslijn werd niet altijd gecontroleerd op een veilige lengte. De rechtbank concludeert daarmee het ernstig nalatige gedrag van de organisatoren. Die schuldig zijn bevonden aan doodslag.