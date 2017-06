Fred (33) zoekt spullen van meidengroep Spice Girls

DEN HAAG - Hij is fan van het eerste uur. En zijn kamer kun je wel een Spice Girls museum noemen. Fred van de Wall uit Den Haag spaart alle wat los en vast zit van de populaire meidengroep uit de jaren '90. Hij schakelde de hulp van SuperDebby in.

Het was voor Fred enorm schrikken toen zijn vader een paar weken geleden per ongeluk een paar dozen met bijzondere spullen van de Spice Girls had weggedaan. De spullen had hij meegegeven aan iemand die naar de rommelmarkt ging.



'Het gaat om collector item barbies, posters én de my pocket boekjes van de Spice Girls, destijds verkrijgbaar bij de Free Recordshop', zegt Fred verdrietig.



Hij wil zijn verzameling weer heel graag compleet maken dus schakwelde hij de hulp in van SuperDebby. Kun jij Fred helpen?



Mail naar superdebby@omroepwest.nl.



