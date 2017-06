Een snoek, rivierkreeftjes en wolhandkrabben wonen in scheepswrak op bodem Alphense Zegerplas

Foto: Duikvereniging Atlantis

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Dit schip is nu al het huis van een heel aantal vissen.' En daar is Han Hendrickx van Duikvereniging Atlantis in Alphen aan den Rijn maar wat blij mee. In januari van dit jaar liet de vereniging een scheepswrak afzinken naar de bodem van de Zegerplas. Het blijkt een prachtplek voor het leven onder water.





Het schip is onderdeel van Onderwaternatuurpark Zegersloot en moet de biodiversiteit vergroten. Hendrickx: 'Nu is het nog niet begroeid. Dat zal nog wel een paar maanden tot een jaar gaan duren. Dan zie je mosseltjes en wieren. Maar je ziet nu al dat er bijvoorbeeld permanent een grote snoek zit. En naast het wrak zitten al voortdurend rivierkreeftjes en wolhandkrabben die beschutting zoeken.'



'Stress valt van je af'



De boot werd door de eigenaar van de hand gedaan, nadat het in brand was gevlogen. Ondanks die trieste afloop, beleeft Duikvereniging Atlantis er veel plezier aan. 'Als je duikt, dan ben je bevrijd van alle beslommeringen', vertelt Han Hendrikx. 'Als je je kop onder water steekt, dan valt alle stress van je af.'



Door: Redactie Correctie melden