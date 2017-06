Deetman en Jol spreken over ‘aanzienlijke achterstanden’ Kyocera Stadion

DEN HAAG - Wim Deetman en Martin Jol spreken in hun afscheidsbrief hun zorgen uit over de ‘aanzienlijke achterstanden’ van het Kyocera Stadion. In de brief staat dat ADO Den Haag daar in het komende seizoen geen financiën voor heeft gereserveerd.

‘Het inhalen van achterstallig onderhoud aan het stadion kom pas in het seizoen 2018/2019 in de uitgaven terug’, valt te lezen. Wat het achterstallig onderhoud precies inhoudt is niet bekend. De gemeente Den Haag, de eigenaar van het stadion die dit verhuurt aan ADO, wil daar niet op in gaan.In een eerder interview reageerde ADO-directeur Mattijs Manders op het achterstallige onderhoud van het stadion. ‘Dat zijn kosten die ADO als club heeft. Dat zijn de afspraken met de verhuurder. ADO moet voorzien in het onderhoud. ADO heeft er in het verleden geen voorzieningen voor getroffen. Dat is nou eenmaal zo. Daar worden wij nu mee geconfronteerd. En dat moeten we oplossen. We zetten onder schouders hieronder en we moeten hier een oplossing voor zien te vinden’, was de reactie van Manders een maand geleden.Bekijk hier de volledige brief van Deetman en Jol.