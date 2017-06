Topzwemmer Maarten van der Weijden doorkruist Zuid-Holland met bizarre zwemtocht

DEN HAAG - Voor Maarten van der Weijden kan het niet gek genoeg. De zwemmer start zaterdagavond om 19.00 uur in Amsterdam voor een tocht van 80 kilometer. De volgende dag om 15.00 uur komt hij aan in Rotterdam en geeft Van der Weijden het startschot van zwemevenement Like2Swim.

Een groot deel van zijn trip legt Van der Weijden dus af in Zuid-Holland. Hij komt de provincie binnen bij Oude Wetering en gaat via het Braassemermeer en de Woudwetering richting Alphen aan den Rijn. Vervolgens troteert de Olympisch kampioen van 2008 de Gouwe en gaat zo via Gouda naar Rotterdam.'De organisatie vroeg mij net als vorig jaar om weer mee te helpen. Dat doe ik graag, maar ik had twee voorwaarden: ik wil zwemmend aankomen en ik wil in Amsterdam starten. Dat vind ik een mooi beeld, zwemmen tussen de twee grootste steden van het land', zegt Van der Weijden.Van der Weijden is gewend aan lange afstanden. Hij deed onlangs nog een poging om het 24-uurrecord te breken, maar hij haalde de 102 kilometer niet. Van der Weijden eindigde op een totaal van 99,5 kilometer. Nu is hij het meest bang voor de kou. 'Dat klinkt raar met deze temperaturen, maar als het 's nachts afkoelt tot een graad of tien kan het best koud worden. Bovendien heb ik niet zo veel ervaring met 's nachts zwemmen.'Uiteraard gaat Van der Weijden niet alleen het water in. Het is namelijk best gevaarlijk, zwemmen over meren en rivieren. 'Er zijn twee begeleidingsboten die meevaren. Die hebben licht en communicatieapparatuur. Ik moet ook door een paar sluizen en dan moet ik even de boot in, anders is het te gevaarlijk. Als ik dat niet zou beloven zou ik de vergunning niet krijgen.'Van der Weijden vraagt op Twitter om zoveel mogelijk aanmoediging tijdens zijn tocht. Wil je dat, dan zul je lang op moeten blijven. Hij zwemt gemiddeld een kilometer of vier per uur. Dat zou betekenen dat hij pas na twaalf uur 's nachts bij Roelofarendsveen aankomt. Nachtelijke stappers in Alphen aan den Rijn kunnen de zwemmer waarschijnlijk tussen 4 en 5 uur in de nacht een extra boost geven. In de ochtend is hij nog altijd in de regio, dus mensen uit Gouda kunnen de zwemmen zeker voorbij zien komen.