Amsterdam overvol, toeristen moeten naar Den Haag

Wethouders Karsten Klein en Kasja Ollongren ondertekenen de overeenkomst. | Foto: Gemeente Den Haag

Daarvoor hebben de Amsterdamse wethouder Kasja Ollongren en haar Haagse collega Karsten Klein een overeenkomst getekend. De campagne 'Van hoofdstad naar hofstad' heeft als doel voor Den Haag om de tweede toeristenstad van Nederland te worden, achter Amsterdam. Als meer mensen Amsterdam verruilen voor Den Haag, dat kan de druk van die vele toeristen op Amsterdam wat verlichten.Amsterdam is leuk, maar Den Haag biedt een uniek inkijkje in het koninklijke leven, een badplaats aan zee en daarnaast vele musea. Ook is de stad interessant als politiek-bestuurlijk hart van Nederland. Daar mag Den Haag 'best wat minder bescheiden' over zijn, zegt een woordvoerder van wethouder Klein. 'Daar mag best een beetje Haagse bluf bij.'