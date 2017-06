Welke robot springt het verst? Delftse studenten dagen elkaar uit

DEN HAAG - Eerder bouwden TU-studenten een robo-kelner, een penaltyschietmachine en een mechanische honkbalwerper, maar dit jaar kregen de studenten de opdracht een springende robot te bouwen. Deze robohoppers daagden elkaar uit wie het verst, en snelst naar de overkant kon springen.

Op een zonovergoten Marktplein in Delft voerde de techniek de boventoon . De eerstejaars studenten werktuigbouwkunde bouwden de afgelopen maanden aan hun eigen robot, en dat zorgde voor een aantal opvallende creaties.Regine Vroom, docent designengineering is trots op haar studenten: 'Ze zijn in februari begonnen. Eerst tien weken ontwerpen en vervolgens bouwen in de werkplaats. Bijna alle studenten is het gelukt om een robot te bouwen die kon springen, en dat is heel erg knap.'Of de studenten nu ook op een goed cijfer kunnen rekenen, durft Vroom niet te beloven. 'Ik ga niet over de cijfers', zegt ze lachend. 'Dat wordt bepaalt door speciale projectdocenten en is afhankelijk van de afstand die de robots vandaag springen.'De winnaars van groepje 17 kregen uiteindelijk de ontwerpprijs toegekend. Zij waren compleet verrast: 'We hebben blijkbaar gewonnen ja', zegt een teamlid tegen Omroep West. 'We zijn erg blij, want er was enorm veel concurrentie. We hebben goed naar de natuur gekeken hoe dieren springen, en aan de hand daarvan onze robot ontworpen.'