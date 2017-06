Oplossing voor noodlijdende zwembaden: 'Laat burgers meedoen'

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Vrijwilligers en sponsors uit de buurt kunnen noodlijdende zwembaden een nieuwe toekomst bieden. Daar zijn de mensen achter de wederopstanding van buitenbad De Fuut in Reeuwijk van overtuigd. Sinds twee jaar wordt het bad bestierd door vrijwilligers.

'Het was voor ons letterlijk een sprong in het diepe', lacht Dieter Möckelmann. Als voorzitter van Stichting Zwembad De Fuut kijkt hij deze warme dagen tevreden rond in het buitenbad. 'Ik ben heel trots wat we met onze 300 vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen. Niemand van ons had ervaring met het uitbaten van een zwembad.'De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moest een aantal jaren geleden op zoek naar geld. Net als bij veel andere gemeenten, schieten bezuinigingen op het gemeentefonds en de economische crisis gaten in de begroting. Het afstoten van De Fuut is een optie die de gemeente jaarlijks 150.000 euro bespaart. Daarnaast levert de mogelijke verkoop van de grond 2 miljoen euro op.Zover komt het niet, want inwoners protesteren en besluiten de regie in eigen hand te nemen. Enthousiaste inwoners verenigingen zich en weten na twee jaar een stabiele organisatie neer te zetten, vertelt Möckelmann. 'We werken heel efficient, waardoor we zeker de helft minder kwijt zijn aan de exploitatie dan wat de gemeente jaarlijks uitgaf. Daarnaast melden steeds meer bedrijven zich die willen sponsoren.'Het is volgens Möckelmann de participatiesamenleving in optima forma. 'Iedereen die meedoet is erg betrokken. Dat is goud waard.' En over belangstelling heeft het zwembad ook niet te klagen: het aantal kaartjes dat wordt verkocht, mede door het mooie weer van de laatste tijd, neemt toe.Mogelijk kunnen andere zwembaden in de regio profiteren van de ervaringen in Reeuwijk. Zo is de toekomst van zembad Het Wedde in Voorschoten onzeker door gemeentelijk bezuinigingen en zal eind dit jaar de exploitatie van De Hoge Bomen in Naaldwijk eindigen.'Als er écht behoefte is aan een zwembad in de buurt, dan zie je dat vrijwilligers opstaan', legt Möckelmann uit. 'Dan is het mogelijk om het bad open te houden. Zo niet, dan denk ik dat een gemeente er terecht de stekker uittrekt.'