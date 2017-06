Bokser Roy Korving uit Waddinxveen zeker van EK-medaille en WK-ticket

Bokser Roy Korving. (Foto: Orange Pictures)

WADDINXVEEN - Roy Korving is zeker van een medaille op de EK in Oekraïne. De bokser uit Waddinxveen was woensdag in de klasse tot 91 kilogram in de kwartfinale veel te sterk voor Oeladzislajoe Smjachlikajoe uit Wit-Rusland. Alle vijf de juryleden wezen hem als winnaar aan.





Vorig jaar kende Korving een stevige tegenvaller: hij



LEES OOK: Bokser Korving baalt nog steeds van gemiste Olympische Spelen: 'Mijn tijd is nu'



Door zijn overwinning is Korving in ieder geval zeker van een ticket voor de WK, dat later dit jaar in Hamburg wordt gehouden.Vorig jaar kende Korving een stevige tegenvaller: hij kwalificeerde zich niet voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Door: Redactie Correctie melden