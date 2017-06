Boot Volvo Ocean Race gedoopt: het trainen kan beginnen

DEN HAAG - De boot waarmee team Akzo Nobel de Volvo Ocean Race moet gaan winnen is woensdagmiddag gedoopt op Scheveningen. Dat gebeurde door burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.

De Nederlandse boot van schipper Simeon Tienpont is maar kort in Nederland. 'We gaan nu voor een trainingstrip naar New York. In het midden van juli komen we terug naar Europa en dan hebben we trainingswedstrijden in Zuid-Engeland', zegt Tienpont. 'Daarna staan er nog tochten in Frankrijk op het programma en eind september gaan we naar Alicante.'Al die trainingsuren zijn nodig omdat de boot splinternieuw is, in tegenstelling tot die van veel concurrenten. Het team wil het schip met de geplande reizen eerst goed leren kennen voordat ze beginnen aan de start van de Vollvo Ocean Race.