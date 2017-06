Krokodil gevonden in sloot in Honselersdijk

HONSELERSDIJK - Een krokodil heeft voor ophef gezorgd in Honselersdijk. Het dier lag in een sloot aan de Ockenburghlaan in het Westlandse dorp. De eigenaar van het land ontdekte het reptiel en schakelde dierenambulance De Wijs in.

Toen de dierenambulance arriveerde had de melder het ruim 1 meter lange dier zelf al op de kant gesleept. De man was tot de conclusie gekomen dat de krokodil dood was en durfde de actie daarom wel aan.Het personeel van de dierenambulance kwam er al snel achter dat het om een opgezette krokodil ging. De binnenkant van het beest was gevuld met stro. De politie is erbij gehaald omdat het onduidelijk is om een 'legaal exemplaar' gaat.Het beest is meegenomen door de dierenambulance en ligt nu in de koeling. Theo de Wijs van de dierenambulance: 'Het beest stinkt behoorlijk doordat het stro in de krokodil in de sloot nat is geworden. Het ruikt als een beerput.'Ondanks dat het grappig klinkt; een krokodil in de sloot, daar is de dierenambulance niet zo vrolijk over. Theo de Wijs: 'Als je zoiets in de sloot ziet liggen, weet je niet of het om een opgezet dier gaat. Bovendien houden levende krokodillen zich voor dood om zo hun prooi makkelijk te kunnen benaderen. Dit is dus geen leuke actie!'