Madurodam opent 'grote' attractie

DEN HAAG - De tijd dat er in Madurodam alleen miniatuur te zien is, lijkt voorbij. Woensdagmiddag opende het park een nieuwe attractie, en daar was niets kleins aan. De attractie neemt de bezoeker mee op een reis uit de 17e eeuw van Amsterdam naar New Amsterdam, de stad die we nu kennen als New York.

De attractie vindt plaats een zeventiende-eeuws schip De Vergulde Bever. De bezoeker ziet een voorshow in een deinend scheepsruim en een hoofdshow met een animatronic - een geavanceerde robot - en speciale effecten. Tijdens een heftige zeeslag worden de toeschouwers zelf aan het werk gezet: ze moeten kanonnen afvuren om de Engelsen op afstand te houden. Vooral het kannonenschieten vindt een groot deel van de kinderen leuk.Directeur Joris van Dijk. 'Het miniatuurgedeelte is natuurlijk waar Madurodam om bekend staat, maar dat deel alleen is niet meer wat we zijn. In 2030 willen we ons profileren als themapark dat ook met slecht weer leuk is om te bezoeken. Het plan is om dan 50 procent miniatuur te hebben en de andere 50 procent attracties en indoor events.''Nieuw Amsterdam is een stap in die richting', vervolgt van Dijk. Het is een indrukwekkend en leerzaam verhaal waar we als Nederlanders best trots op mogen zijn. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld ontdekken welke Nederlandse sporen tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn in New York. Zo komen ze bijvoorbeeld te weten waar de dollar, cookies en het wereldberoemde Brooklyn naar zijn vernoemd.