Hizir Cengiz (18) winnaar van eerste Jan Paul Bresserprijs

DEN HAAG - De 18-jarige schrijver Hizir Cengiz mag zich de eerste winnaar noemen van de Jan Paul Bresserprijs. De jonge auteur krijgt deze Haagse persprijs omdat hij volgens de jury het beste stuk over Den Haag heeft geschreven in de geest en stijl van de vandaag exact twee jaar geleden overleden journalist en schrijver Jan Paul Bresser.

Cengiz krijgt de prijs voor zijn stuk De wereld is een bak vol modder , dat op 29 maart verscheen in De Groene Amsterdammer. De schrijver 'verwoordt de stem van de hoop', vindt de jury. De auteur 'observeert met een open en eerlijke blik' en 'heeft de moed om onverbloemd te schrijven over de schaduwzijden van zijn omgeving. Hij ziet zijn leeftijdgenoten wankelen op de dunne draad tussen goed en kwaad.'De 18-jarige schrijver kreeg de prijs overhandigd in bodega De Posthoorn aan het Lange Voorhout in Den Haag. Bij de prijs hoort ook een geldbedrag van 1500 euro en een bronzen beeldje van een mis, gemaakt door beeldhouwer Loek Bos.Ook genomineerd waren Arjen van Veelen met zijn artikel In het land van gratis taart en blije eikels (in NRC Handelsblad) en Nicolette van der Werff met haar rubriek Van wieg tot graf (in AD/Haagsche Courant).