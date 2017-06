West Wekker: krokodil in de sloot en Madurodam gaat 'groot'

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is donderdag en vandaag wordt je wakker met een krokodil in de sloot. Ook heeft Madurodam een nieuwe, 'grote' attractie.

Krokodillen zie je niet vaak in de regio. In Honselersdijk kon het, al was het een opgezet exemplaar. Hij werd gevonden in de sloot en stonk een uur in de wind.'Alleen miniatuur is niet meer wat we zijn.' Dat zei directeur Joris van Dijk van Madurodam. Daarom opende het park een nieuwe attractie: Nieuw Amsterdam.Honderden basisschoolleerlingen doen vandaag mee aan een interactieve voorstelling in het kader van Festival Classique. In het Kurhaus op Scheveningen zijn er maar liefst 500 kinderen die daar hun kunsten vertonen. De leerlingen komen van 9 Haagse basisscholen.'Dit is niet te geloven', zegt PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash. Hij doelt op de plannen van wethouder Karsten Klein om van het Norfolkterrein een maritieme plek te maken. Ramnewash ziet daar liever woningen komen. Het weer : hoe kan het ook anders, het wordt mooi weer. Misschien komt er een enkele bui. Het wordt een graad of 27.