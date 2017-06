Dion Malone kiest na vijf seizoenen ADO Den Haag voor nieuwe uitdaging in Turkije

DEN HAAG - Dion Malone speelt volgend seizoen in Turkije. De middenvelder heeft na vijf seizoenen bij ADO Den Haag te hebben gespeeld een nieuwe uitdaging in Kayserispor gevonden. Hij heeft een contract voor drie jaar getekend.

Malone had bij ADO een aanbieding van drie jaar op zak, maar dat aanbod heeft hij afgeslagen. De club gaf begin maart al aan graag met hem door te willen, maar duidelijkheid bleef lange tijd uit. Malone had na zijn blessure een belangrijk aandeel in de goede resultaten van het laatste half jaar.Kayserispor speelt op het hoogste niveau van Turkije. De ploeg eindigde afgelopen seizoen vijftiende in de Süper Lig.