Provincie Zuid-Holland organiseert nu al bijeenkomst over Holland Outlet Mall

DEN HAAG - Hoewel het nog zeker een jaar duurt tot de provincie Zuid-Holland een besluit moet nemen over de komst van een groot outletcentrum in Zoetermeer, organiseerde de provincie woensdagavond al wel een publieksbijeenkomst over de Holland Outlet Mall (HOM). In het provinciehuis wisselden ruim honderd voor- en tegenstanders van het outletcentrum argumenten uit.

In januari besloot een ruime meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad om door te gaan met de ontwikkeling van de HOM , die moet verrijzen op de plaats van het huidige Woonhart. Tegen de plannen voor het maximaal 31.000 vierkante meter grote outletcentrum bestaat veel verzet in Zoetermeer en de regio.Gemeenten en ondernemers vrezen dat het outletcentrum ten koste gaat van bestaande winkelcentra en binnensteden. Omwonenden zijn bang voor verkeersopstoppingen en parkeerproblemen . De HOM kost zo’n 120 miljoen euro en zou jaarlijks zeker 6,5 miljoen bezoekers moeten trekken.De eerste stap voor de gemeente in de ontwikkeling van het outletcentrum is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van de HOM, projectontwikkelaar Provast en de eigenaren van woonboulevard Woonhart. 'Met die overeenkomst moet de gemeenteraad ook nog akkoord gaan. Pas daarna kunnen we gaan werken aan de aanpassing van het bestemmingsplan', zegt een woordvoerder van de gemeente. Het besluit over de samenwerkingsovereenkomst valt na de zomer.Als de gemeente een voorontwerp van het gewijzigde bestemmingsplan heeft vastgesteld, komt de provincie in beeld. De onafhankelijke ' Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland' zal zich daarover buigen. De commissie heeft als doel om 'bestemmingsplannen die voorzien in uitbreiding van detailhandel' kritisch te beoordelen. Dit om winkelleegstand in Zuid-Holland tegen te gaan.De provincie maakt – mede op basis van dit advies – een afweging of de ontwikkeling van de HOM in het provinciale beleid past. De provincie kijkt onder meer naar andere plannen voor de detailhandel in de regio en de bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat er in een bepaald gebied een overschot van kledingwinkels of outletcentra komen. In de directe omgeving van Zoetermeer zijn geen plannen voor outletcentra, maar wel op tal van andere plaatsen in het land.De provincie Zuid-Holland hield in 2012 nog een plan voor een outletcentrum aan de rand van Zoetermeer tegen. Een meerderheid van Provinciale Staten was van mening dat de bouw van Bleizo een negatieve invloed zou hebben op de Zoetermeerse binnenstad.Naar verwachting levert de gemeente Zoetermeer een definitief bestemmingsplan voor de Holland Outlet Mall niet eerder dan medio 2018 in bij de gemeente.