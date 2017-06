Robin Haase zorgt voor gigantische verrassing in Duitsland

Robin Haase op Ricoh Open (foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase heeft woensdag een ijzersterke prestatie geleverd door in het toernooi van Halle in de tweede ronde Dominic Thiem te verslaan. De Haagse tennisser won op het Duitse gras van de nummer acht van de wereld, met bij vlagen indrukwekkend spel. Hij was Thiem de baas in twee sets; 6-3 7-6 (7) en benutte in de tiebreak bij 8-7 meteen zijn eerste matchpoint.





In de tiebreak stond de Oostenrijker vervolgens meerdere keren op voordeel. Hij kreeg maar liefst drie setpoints, maar met soms spectaculair spel kwam Haase steeds weer terug. Bij 8-7 kreeg hij vervolgens zijn eerste matchpoint. Die benutte hij, dankzij een dubbele fout van Thiem.



Als tweede geplaatst



Thiem was in Halle als tweede geplaatst. Haase pakte dinsdag in Halle zijn eerste zege van het grasseizoen door de Spaanse routinier



De reactie van Haase na de wedstrijd:



