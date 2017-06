Primeur in Hazerswoude-Dorp: verzakking bestrijden met schuimglas

Hazerswoude-Dorp. | Beeld: Google Streetview

HAZERSWOUDE-DORP - De gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Nederland die gaat proberen om bodemverzakking tegen te gaan met schuimglas. Dat materiaal is speciaal gemaakt om stukken grond na verzakking weer op te hogen. In de omgeving van de Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp zal schuimglas als eerste worden toegepast.





In Duitsland wordt al langer gewerkt met schuimglas. Het materiaal is ruim vier keer lichter dan water en moet met zijn lage gewicht ervoor zorgen dat de bodem minder snel verzakt dan zand, dat relatief zwaar is. Het basisproduct voor schuimglas is glasmeel, dat ontstaat bij de recycling van huishoudelijk glas. Dit glasmeel wordt bewerkt, waardoor schuimglas ontstaat.



Start: zo snel mogelijk



Wethouder Tseard Hoekstra (VVD) heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen beginnen met schuimglas in Hazerswoude-Dorp. Binnen een paar weken moet de proef met schuimglas als ophoogmateriaal beginnen.



Het proefproject in Hazerswoude-Dorp lijkt hard nodig. De afgelopen dertig jaar is de bodem door verzakkingen op sommige plekken tot tachtig centimeter gedaald. Als de proef een succes blijkt te zijn, gaat er op meer plekken gewerkt worden met schuimglas meldt Studio Alphen , mediapartner van Omroep West.

