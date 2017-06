Onbegrip bij PvdA over gewijzigd plan locatie Zuiderstrandtheater

DEN HAAG - De plotselinge plannen van wethouder Karsten Klein met het voormalig Norfolkterrein stuiten op onbegrip in de Haagse raadsfractie van de PvdA. Klein wil van het Norfolkterrein geen gebied met nieuwe woningen, maar een maritieme plek maken. 'Dit is niet te geloven', zegt PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash.

'Het was de bedoeling dat op die plek, waar nu het Zuiderstrandtheater is gevestigd, woningen zouden worden gebouwd', zegt het raadslid. 'Nu wil wethouder Klein dit voornemen wijzigen en daar maritieme bedrijven en parkeerplaatsen vestigen . Misschien moet ik het eens spellen voor de wethouder: de stad heeft woningen nodig voor de toekomst.'De PvdA'er eist opheldering van wethouder Klein. 'We weten dat de stad groeit, dat er enorm veel mensen bij komen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen nu al veel te hoog op, en we lopen nu al achter met de bouw van en het vinden van locaties voor sociale huurwoningen. Sterker nog: we weten nu al dat we de benodigde voorraad woningen niet kunnen realiseren. Dan ga je toch niet locaties schrappen die bedoelt waren om juist nieuwe woningen te bouwen? Ik kan daar echt niet bij.'