Bestelbusje total loss na ongeluk op Neherkade Den Haag

Foto regio 15

DEN HAAG - Een bestelbusje is in de nacht van woensdag op donderdag met hoge snelheid tegen een paal op de Neherkade in Den Haag gereden. Er is volgens de nieuwssite Regio15 niemand gewond geraakt.

De bestuurder kon na het ongeluk zelf uit zijn busje stappen en is door ambulancepersoneel nagekeken. De Neherkade was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Het busje is afgevoerd door een bergingsbedrijf.