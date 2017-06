Putlucht Raamweg door droog riool

DEN HAAG - De stank die omwonenden van de Raamweg in Den Haag ruiken wordt veroorzaakt door de droogte. Omdat er geen water in de putten staat, werken de stanksloten niet.

De afgelopen maanden is de Raamweg op de schop gegaan, inmiddels is de weg weer open, maar sindsdien stinkt het. Omwonenden omschrijven de geur als rotte eieren.In de loop van donderdagochtend komt er een waterwagen om de riolen door te spuiten. Dat zou het einde moeten betekenen van de vieze lucht op straat. De gemeente adviseert mensen die stank in huis hebben rechtstreeks contact op te nemen met de aannemer.