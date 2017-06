KNVB ziet failliet Haaglandia over het hoofd en maakt ‘kleine fout met grote gevolgen’

REGIO - Er is de afgelopen weken flink wat commotie ontstaan in de derde en vierde klasse van het regionale amateurvoetbal. Door het failissement van Haaglandia vorig jaar is er in de derde klasse een extra plaats vrijgekomen. Maar daar had de KNVB met betrekking tot de promotie/degradatieregelingen geen rekening mee gehouden. Het was over het hoofd gezien. Het gevolg: volgend seizoen één ploeg minder in de derde klasse.

De KNVB dacht voor het probleem een goede oplossing te hebben. De voetbalbond besloot vierdeklassers Linschoten en Oegstgeest een beslissingwedstrijd te laten spelen voor dat laatste ticket. Maar dat schoot bij diverse andere verenigingen, die van mening waren dat ook zij recht hadden op zo'n wedstrijd, in het verkeerde keelgat. Ze namen gezamenlijk een advocaat in de arm.De advocaat verzocht de KNVB het duel tussen Linschoten en Oegstgeest uit te stellen en nog eens goed naar het besluit te kijken. De voetbalbond besloot uiteindelijk het duel te schrappen en geen enkele ploeg naar de derde klasse te laten promoveren. Tot een enige vorm van blijdschap van de verenigingen die in beroep waren gegaan, maar tot grote teleurstelling van Linschoten en Oegsteest, die dus blij waren gemaakt met een dode mus. Zij waren in deze de grootste verliezers.‘Wij kregen vrijdagavond om 20.00 uur te horen dat de wedstrijd niet door zou gaan’, vertelt Martin Meijer van voetbalvereniging Oegstgeest. ’Twintig uur van te voren. De hoorn werd erop geknikkerd en we kregen die avond geen contact meer met de KNVB. Wij begrepen wel dat uitstel uiteindelijk afstel zou betekenen.’Afgelopen dinsdag kwam de voetbalbond met een officiële verklaring. ‘Ze hadden Haaglandia over het hoofd gezien tijdens het maken van de nieuwe indeling. Een kleine fout, met hele grote vervelende gevolgen. Uiteindelijk wilden ze de open plek in de derde klasse niet op gaan vullen.’Maar daarmee was de kous nog niet af. Meijer besloot toenadering bij de andere clubs te zoeken om tot een oplossing te komen. ‘Ik ben gaan bellen, heb verschillende mensen gesproken en heb met een aantal verenigingen verschillende scenario’s bedacht om toch een ploeg te laten promoveren.’De negen ploegen kwamen uit op een toernooi. ‘Dat leek ons het meest eerlijkste. Uiteindelijk hebben we dat via een advocaat bij de KNVB neergelegd. Als ze niet zouden instemmen, zou dat een stap naar de kortgedingrechter betekenen. Maar na een uur kwamen ze al met het nieuws naar buiten dit te gaan organiseren.’Zaterdag gaan de ploegen in toernooivorm uitmaken wie dat laatste ticket voor de derde klasse gaat pakken en volgend seizoen op een hoger niveau uitkomt. Oud-Beijerland, Loosduinen, Hekelingen, Spartaan ’20, Rockanje, Rohda ’76 en Oegstgeest zijn de deelnemers. Linschoten heeft woensdag bekend gemaakt af te haken. Bergambacht en Floreant spelen donderdagavond nog een beslissingswedstrijd om uit te maken wie er mee mag doen aan het toernooi.Nu alles in kannen en kruiken lijkt te zijn, is er nog een klein puntje van aandacht. De meeste spelers hebben al een aantal weken niet meer gevoetbald of zijn zelfs op vakantie. Een compleet elftal bij elkaar zien te krijgen, is een uitdaging. ‘Daar zijn we nu druk mee bezig’, vertelt Meijer. ‘We moeten dit accepteren en het beste ervan zien te maken. Doordat wij eigenlijk afgelopen zaterdag dat beslissingsduel zouden spelen, is de groep al een aantal keer bij elkaar geweest.’En wie er het meeste kans maakt? ’De fitste ploeg. Als je de eerste twee wedstrijden goed doorkomt, ga je een heel eind komen.’