Caribisch reisbureau Does Travel in Rijswijk failliet

Archieffoto (ANP)

RIJSWIJK - Does Travel Service in Rijswijk is failliet. Het reisbureau specialiseert zich in reizen naar het Caribisch gebied. Het bedrijf aan de Karel Doormanlaan is gesloten. De telefoon wordt niet opgenomen.

De eigenaar van het bedrijf is tegen het faillissement in beroep gegaan. Volgens curator Mr. Sylvia Broeseliske is er volgende week meer bekend over het verzet tegen het faillissement. De curator kan nog niet zeggen hoeveel mensen gedupeerd zijn door het faillissement.