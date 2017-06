Amsterdam...? Den Haag is 'the place to be'!

Foto: archief

Kim Holland (Foto: archief)

Het schitterende Binnenhof (Foto: ANP)

De Haagse gemoedelijke sfeer (Foto: ANP)

Miniatuurwereld Madurodam (Foto: ANP)

Wat is er lekkerder dan na een lange, vermoeiende dag door de stad slenteren, selfies maken, kaartlezen, en nog meer selfies maken, jezelf op te frissen met een duik in de golven? In Amsterdam moeten toeristen op zoek naar een sporadisch zwembad in een peperdure hotel, of zichzelf onderdompelen in het IJ met het risico te worden overvaren door een rondvaartboot, maar in Den Haag word je als uitgeputte toerist op je wenken bediend. Scheveningen is al jarenlang dé badplaats voor strandlievend Nederland, maar biedt nog volop ruimte voor een aantal afgematte toeristen.'The red light district', of gewoonweg De Wallen, is een plek die sommige toeristen per se willen zien. Legale prostitutie is en blijft dusdanig bijzonder voor toeristen dat deze bijzienswaardigheid niet op hun lijstje kan ontbreken. Toegegeven, De Wallen zijn uniek, maar toch ook niet een klein beetje afgezaagd? In Den Haag daarentegen kan je op safari naar échte pornosterren. Wie weet loop je Kim Holland of Bobbi Eden tegen het lijf. Dat is pas echt spannend!Amsterdam blaast graag hoog van de toren. Zij zijn de grootste stad van het land, en zij hebben de duurste winkelstraten, de grootste stadsparken, en de mooiste grachten. Amsterdam is inderdaad de hoofdstad van het land, maar de échte besluiten worden toch echt genomen in Den Haag. We worden niet voor niets aangeduid als de Hofstad. Naast het schitterende Paleis Noordeinde, en magnifieke Mauritshuis, wordt het land vanuit Den Haag bestuurd. En jij als toerist kan een kijkje in de keuken komen nemen, want het Binnenhof is toegankelijk voor iedereen. Wees wel snel, want binnen vier jaar gaat het volledig op de schop en verhuizen de politici tijdelijk naar het Minsterie van Buitenlandse Zaken. En of we nou zo trots zijn op de...Amsterdam wordt overspoeld, niet alleen door toeristen, maar ook door de zogeheten 'yuppen'. Jonge hoogopgeleide inwoners met een goed betaalde baan, soms nog met een bakfiets vol kroost. Leuk, en aardig, maar de echte Haagse sfeer creëer je er niet mee. Die is namelijk uniek. In tegenstelling tot de drukte uit 020, is het hier veel gemoedelijker. Het is de samenkomst van verschillende culturen die de Haagse ambiance zo aangenaam maakt. Lekker een 'bakkie pleur' doen met de buren, gezellig!En voor die toeristen die echt geen afstand kunnen doen van Amsterdam, hebben wij ook nog een oplossing. De Dam, de grachtenpanden, en natuurlijk het Rijksmuseum; wij tonen je de 'hoogtepunten' van de stad, en een rondleiding duurt nog geen 10 minuten. Kom daarom vooral naar Madurodam : hét miniatuurpark van Nederland. Op zoek naar wat meer adrenaline? Dat kan, want Den Haag heeft maar liefst twee attractieparken. In zowel Duinrell, als Drievliet draaien de achtbanen op volle toeren. Kikkûh!