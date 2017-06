Alles wat je wilt weten over Parkpop en Night at the Park

Foto: Richard Mulder

No worries, je kan het volgen bij Omroep West. Online is er een liveblog met een blik achter de schermen, foto’s, filmpjes, interviews en updates. Op 89.3 Radio West doen we live verslag. Zondag zendt TV West vanaf 18.00 uur een aantal live optredens van Parkpop uit. Deze worden afgewisseld met concerten van Night at the Park.JUPILER PODIUM13.00u - 13.50u De Règâhs14.25u - 15.15u Causes15.55u - 16.50u Joanne Shaw Taylor17.30u - 18.25u Los Pacaminos ft. Paul Young19.05u - 19.50u Broederliefde20.30u - 21.35u La PegatinaPARKPOP PODIUM13.30u - 14.25u DOOL15.00u - 16.00u Friends of the Family16.35u - 17.35u Toots & The Maytals18.10u - 19.10u Alison Moyet19.45u - 20.50u The BaseballsKijk hier voor het programma op de overige podia (Slecht idee)De parkeermogelijkheden rondom het Zuiderpark zijn zeer beperkt. Het advies is om met het openbaar vervoer of op de fiets te komen. Reis je met de auto, maak dan gebruik van één van de vele P+R-locaties in Den Haag. Daarna kun je verder reizen naar het Zuiderpark met het openbaar vervoer. Kijk hier voor een overzicht van de P+R-locaties in Den Haag. (Slim)In het Zuiderpark is het heel makkelijk om je fiets, brommer of scooter te stallen. Dat kan in de twee betaalde en bewaakte fietsenstallingen in de Vreeswijkstraat en aan het Veluweplein (hier is ook een motorstalling). De stalling is open van 13.00 uur tot 23.00 uur.(Ook slim)Night at the Park is prima te bereiken met het openbaar vervoer. De NS zet tijdens Night at the Park extra lange treinen in richting Den Haag Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor. Vanaf de stations kun je verder reizen met de HTM naar het Zuiderpark met tram 9 richting Vrederust, tram 16 richting Wateringen of bus 26 richting ZuiderparkVrijdag wordt als opwarmer voor het eerst Parkpop Downtown gehouden. Dit festival is op en rond de Grote Markt en in het Paard van Troje. Headline van dit voorprogramma' van Parkpop is de Noord-Ierse rockband Therapy. Voor de Grote Zaal van het Paard, waar de band optreedt, wordt een entreeprijs gevraagd van 10 euro. Alle andere concerten zijn gratis.Zaterdag kan je in het Zuiderpark naar Night At The Park met onder anderen Level 42, UB40 en Paul Young. KaartenEn om helemaal in de stemming te komen, hier nog een paar mooie foto's van de afgelopen jaren van fotograaf Richard Mulder.