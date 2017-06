Wie weet iets over de zwaargewonde vrouw uit Naaldwijk? Politie doet buurtonderzoek

NAALDWIJK - De politie heeft donderdagochtend flyers uitgedeeld op de Zwartendijk in Naaldwijk waar vorige week een zwaargewonde vrouw werd gevonden.

De 54-jarige vrouw had verwondingen over haar hele lichaam, aldus de politie. Hoe dit gebeurd is, is niet bekend. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is niet bekend.Ze woont in een huis aan de Indische Oceaan in Naaldwijk. Haar huis is doorzocht, maar de politie heeft nog geen aanwijzingen hoe het heeft kunnen gebeuren. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. De vrouw zou vorige week donderdag bij diverse huizen hebben aangebeld om om hulp te vragen.