Heb jij een verharde tuin? Doe mee met het afstudeeronderzoek van een student

DELFT - Hoe ziet jouw tuin eruit? Gras, tegels, vlonders of kunstgras? Als je een verharde tuin hebt, is SuperDebby op zoek naar jou! Een student van de TU Delft onderzoekt voor zijn afstudeerprojet namelijk waarom mensen hun tuin laten betegelen.

Bestaat jouw tuin voor tweederde uit tegels, vlonders, kunstgras of stenen? En woon je in Delft, Den Hoorn, Delfgauw, Schipluiden, Rijswijk Zuid? Dan vraagt de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland bewoners mee te doen aan een afstudeeronderzoek van een TU student. 'De vraag is waarom mensen hun tuin voor een groot deel verhard hebben, vertelt Geert van Poelgeest, Voorzitter van de KNNV.



Voor het onderzoek komt de student naar de tuin en stelt u vragen over uw tuin. Dat duurt hooguit een half uurtje. Het onderzoek wordt voor 7 juli gehouden.



Verstenen

Nederland is langzaam aan het verstenen. Niet alleen de openbare ruimte maar ook steeds meer tuinen zijn voor een groot deel bestraat of op een andere manier verhard. Terwijl juist groen (beplanting) in onze omgeving allerlei voordelen heeft. 'Een belangrijk deel van de Nederlandse steden is in eigendom van particulieren: de tuinen! Daarmee hebben tuineigenaren invloed op het aandeel groen dat aanwezig is in de stad. Maar wat maakt nu dat veel tuineigenaren hun tuin voor een groot deel of zelfs helemaal bestraat? Als we dit weten kunnen we gerichter beleid gaan ontwikkelen om groene tuinen te stimuleren', legt Geert uit.



Voordelen groene tuinen

Groen in tuinen heeft verschillende voordelen! Het werkt als een soort buffer voor regenwater, hierdoor kunnen we beter omgaan met enorme piekbuien (die we door de klimaatverandering steeds vaker zullen krijgen). Het heeft een verkoelend effect, dit maakt het stedelijk gebied op warme dagen een fijnere plek. Beplanting in tuinen draagt bij aan de biodiversiteit. Vogels en andere beestjes vinden er eten, een schuilplek of misschien zelfs een plek om een nestje te bouwen. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan onze gezondheid. Het reduceert stress en kan bijdragen aan een sneller herstel als iemand ziek is.



Wil je meedoen? Stuur een e-mail naar supderdebby@omroepwest.nl Stuur je adres en telefoonnummer mee. Dan zorgen wij dat het bij KNNV terecht komt.



