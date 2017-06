Extra politie op camping Kijkduin na reeks fietsendiefstallen

DEN HAAG - Op camping Vakantiepark Kijkduin wordt 's nachts door de politie extra gesurveilleerd vanwege de diefstal van fietsen.

Volgens een woordvoerder van Roompot, de eigenaar van de camping, is fietsendiefstal een groot probleem. De rijwielen worden vooral 's nachts gestolen. De politie surveilleert daarom extra en er worden ook agenten in burger ingezet. Ook wordt regelmatig een lokfiets gebruikt.De woordvoerder kon niet zeggen of de extra inzet van de politie al succes heeft. De afgelopen tijd zijn zeker 35 fietsen gestolen van de camping.