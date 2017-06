Carjacker die auto van vrouw en kind kaapte blijft in cel

DEN HAAG - Een Hagenaar die in maart in Den Haag een vrouw en een kind uit haar auto dwong, met de wagen ervandoor ging, een aanrijding veroorzaakte en nog een auto probeerde te stelen, blijft voorlopig vast zitten. De 36-jarige carjacker vroeg donderdag bij de rechtbank tevergeefs om vrijlating uit voorarrest.

'Ik zal u niet teleurstellen', beloofde Angelo van den B. de rechters. 'U zult geen last meer van mij hebben.' Volgens de rechtbank is de buurt erg geschrokken van de gebeurtenissen, en is het daarom nog te vroeg voor een vrijlating.De verdachte sprong op 22 maart op de motorkap van een Peugeot op de Loevesteinlaan. Hij rukte vervolgens de autodeur open en dwong de 53-jarige bestuurster en een 10-jarig kind de auto te verlaten. Op de vlucht met de Peugeot veroorzaakte hij zeer gevaarlijke situaties op de weg.Bij de Melis Stokelaan kwam het tot een aanrijding met een Volvo. Vervolgens zou de verdachte nog geprobeerd hebben een andere vrouw van haar Toyota te beroven. Ook zou hij de voorruit, de spiegel en het portier van een Suzuki vernield hebben. Uiteindelijk werd de man door omstanders overmeesterd.Van den B. was op de bewuste dag onder invloed van een sterke drugscocktail van cocaïne en cannabis. 'Zo diep wil ik nooit meer zinken', zei de verdachte bij de rechtbank. Hij wil zich op korte termijn laten behandelen tegen zijn drugsverslaving. Daarvoor is het wel nodig dat zijn voorarrest wordt opgeschort.De Haagse rechtbank neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat ook een 10-jarig kind slachtoffer werd van zijn carjacking. Bovendien wil de rechtbank de resultaten van een psychiatrisch rapport afwachten. Binnen drie maanden wordt de rechtszaak voortgezet.