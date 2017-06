Karsten Klein opnieuw lijsttrekker CDA bij gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

Foto: Valerie Kuypers

DEN HAAG - Karsten Klein is voor de derde keer op rij lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Hij was de enige kandidaat. De verkiezingen zijn in maart 2018.





Het CDA heeft drie zetels in de Haagse gemeenteraad.



Klein is sinds 2010 wethouder in Den Haag. In 2014 kreeg Klein de portefeuille Stedelijke economie, Zorg en Havens onder zijn hoede. Ook is hij stadsdeelvoorzitter van Scheveningen. De CDA'er kwam in 2006 in de Haagse gemeenteraad en was een paar jaar fractievoorzitter.