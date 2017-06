Zet hem daar maar neer: fietsers krijgen hulp bij parkeren strand Katwijk

KATWIJK - In Katwijk worden de komende drie dagen fietscoaches ingezet die mensen wijzen op een plek waar bij het strand de fiets neergezet kan worden.

Het gaat om een proef waar strandgangers met scooter of (brom) fiets er op worden gewezen dat het vrijhouden van de drie strandafgangen naar de posten van de Reddingsbrigade belangrijk is. Deze strandafgangen worden vaak geblokkeerd door geparkeerde fietsen waardoor de hulpdiensten, zoals ambulances en brandweer het strand niet op kunnen.Katwijk heeft ook andere maatregelen genomen. Zo zijn er extra fietssteunen gezet en is er met lijnen aangegeven waar geparkeerd kan worden. Na de proef zal de gemeente besluiten of de fietscoaches deze zomer permanent worden ingezet.