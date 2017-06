CDA wil weten wat vervangen spoor tramlijn 1 kost

DEN HAAG - Het CDA in de Haagse gemeenteraad wil weten wie voor de kosten opdraait van het vervangen van de rails van tramlijn 1 op de Scheveningseweg. Ook wil het CDA weten of er inderdaad langzamer gereden moet worden op het traject.

Eerder deze week maakte Omroep West bekend dat de rails op de Scheveningseweg dringend vervangen moet worden omdat de wortels van de oude bomen langs de weg verstrengeld zitten met de fundering van de rails.Het CDA stelt hierover vragen aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. Zo wil de partij verder opheldering over wanneer wordt begonnen met het vervangen van de rails.Het vervangen van de tramrails op de Scheveningseweg leidt ertoe dat er minstens zestig, maar mogelijk zelfs 173 bomen moeten sneuvelen . Dat blijkt uit een verslag van een Denktank die door D66-wethouder Tom de Bruijn (verkeer) in het leven is geroepen om met een advies te komen overhet vervangen van de sporen van tramlijn 1.De constructie op tracé tussen de halte Duinstraat tot de Burgemeester Van Karnebeeklaan in Den Haag moeten dringend worden vervangen. Gebeurt dat niet dan kunnen trams 'niet langer veilig, comfortabel en in een betrouwbare dienstregeling over de Scheveningseweg blijven rijden', staat in het verslag.Bij de aanleg van de sporen, dertig jaar geleden, werd gekozen voor een methode waarvan men hoopte dat die de wortels van de bomen zo min mogelijk zou belasten: er werden blokken beton aangebracht en daarop werd het spoor vastgemaakt.Die constructie is in de loop van de jaren gaan verzakken en kan niet op een eenvoudige manier worden rechtgezet. Dat is geen eenvoudige klus. De wortels van de bomen en andere planten langs de weg zijn in de loop van de jaren verstrengeld geraakt met de fundering.